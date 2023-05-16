اعتقال 34 "إرهابياً" ومبتزاً في 8 محافظات عراقية

شفق نيوز/ ألقت الأجهزة الأمنية العراقية، يوم الثلاثاء، القبض على 34 "إرهابياً" ومبتزاً بعمليات منفصلة في 8 محافظات عراقية.

وذكر بيان لوكالة الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية في وزارة الداخلية ورد لوكالة شفق نيوز، "بعد تشكيل فرق للمراقبة والمتابعة، تمكنت الوكالة من إلقاء القبض على متهم في محافظة بغداد هارب من محافظة نينوى والقبض على آخر شمال شرقي بغداد، ارتكبا جرائم ارهابية ابرزها الهجوم على القوات الامنية وزرع عبوة ناسفة لاستهداف خلال السنوات السابقة".

كما ألقي القبض على عنصر آخر في محافظة كركوك يعمل على تزويد عصابات داعش الارهابي بالمعلومات عن تحركات القوات الامنية وتابع البيان ان "الواجبات نفذت استنادا لأوامر قضائية، اذ تم اتخذت الاجراءات القانونية بحقهم".

بدوره اعلن جهاز الامن الوطني تنفيذ واجبات متفرقة في 6 محافظات تمكنت خلالها من إلقاء القبض على 31 مبتزاً خلال شهري نيسان وأيار الحالي، حيث كانت الحصيلة الأكبر في محافظة نينوى وتم إلقاء القبض على 13 متهماً بالابتزاز في مركز المدينة وغربها".

وتابع البيان ان "مفارز الجهاز تمكنت من القبض على 18 مبتزاً بعد نصب كمائن محكمة لبعضهم في محافظات كربلاء، والأنبار، والمثنى، والبصرة، وبابل". وقد جرى تدوين أقوال المتهمين وإحالتهم إلى الجهات القضائية المختصة.