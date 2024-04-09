اعتقال 33 متهماً بتجارة المخدرات في محافظتي واسط والديوانية

شفق نيوز/ تمكنت الأجهزة الأمنية في محافظتي واسط والديوانية، من إلقاء القبض على 33 متهماً بتجارة المخدرات والمؤثرات العقلية بعد مناطق وفق أحكام المادة 28 من قانون المخدرات.

وقالت مديرية الاستخبارات في الديوانية، في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، إن "مفارز الاستخبارات خلال عملية نوعية نفذتها الأسبوع الحالي، بعد جمع المعلومات من قبل المصادر الخاصة، تمكنت من إلقاء القبض على 30 متهما بتجارة المخدرات في مناطق مختلفة من محافظة الديوانية".

وأضافت أنه "تم ضبط كميات مختلفة وأدوات تستخدم للتعاطي"، مبينة أنه "تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقهم وتوقيفهم اصوليا".

في حين أفادت قوات الرد السريع في محافظة واسط، بتمكن الفوج الثاني اللواء الرابع التابع إلى فرقة الرد السريع من اعتقال 3 مطلوبين للقضاء العراقي وفق أحكام المادة 28 مخدرات في محافظة واسط".

ولفتت إلى أن "عملية الاعتقال تمت بالتعاون مع مديرية مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية في المحافظة، وبالتنسيق مع قسم استخبارات الرد السريع، حيث تم تسليم المطلوبين أصولياً إلى جهة الطلب".