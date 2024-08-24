اعتقال 32 مخالفاً للإقامة في نصف بغداد

شفق نيوز/ أعلنت مديرية شؤون الإقامة التابعة لوزارة الداخلية العراقية، مساء السبت، الموقف اليومي للمخالفين لشروط الاقامة في جانب الرصافة من العاصمة بغداد.

وذكرت المديرية، في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، أن "دوريات النجدة ألقت القبض على 32 مخالفاً لشروط الإقامة من جنسيات مختلفة، وجرى اتخاذ الإجراء القانوني بحقهم ضمن مناطق جانب الرصافة".

وأوضحت أن "مديرية نجدة الرصافة شهدت اعتقال (27) مخالفاً لشروط الإقامة، وقسم شرطة باب الشيخ (3) مخالفين، وقسم شرطة الزعفرانية مخالفين اثنين".