اعتقال 32 متهماً بينهم مطلوبون بتهم "ارهابية" في خمس محافظات

شفق نيوز/ أعلنت مديرية الاستخبارات العسكرية، اليوم الأربعاء، اعتقال 31 متهماً بقضايا متنوعة منها "ارهابية" في خمس محافظات، فيما كشفت هيئة الحشد عن اعتقال احد عناصر "داعش" بعملية مشتركة مع الجيش في كركوك.

وقالت إعلام مديرية الاستخبارات العسكرية في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، إنه "تم نصب كمائن محكمة في مناطق بمحافظات (بغداد، والانبار، وكركوك، وديالى ونينوى) حيث أسفرت عن إلقاء القبض على ثلاثة إرهابيين مطلوبين للقضاء وفق أحكام المادة 4 / إرهاب، في قضاء القائم والحويجة وعامرية الفلوجة و28 متهماً بقضايا متنوعة في مناطق متفرقة من المحافظات أعلاه وقد جرى تسليمهم إلى الجهات المعنية أصولياً".

وأضاف البيان أن هذه العمليات جاءت "استناداً إلى معلومات استخبارية دقيقة لقسم وشعب (استخبارات وأمن) قيادة عمليات ديالى، والفرقة السابعة والثامنة والحادية عشر والرابعة عشر والسادسة عشر والسابعة عشر وبالتعاون مع استخبارات وقوة من ألوية تلك القيادات وقسمي استخبارات ومكافحة إرهاب القائم وعامرية الفلوجة".

من جهتها أعلنت هيئة الحشد الشعبي في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، "اعتقال قوة مشتركة من اللواء 61 بالحشد الشعبي والجيش، احد عناصر تنظيم داعش ويدعى (ع.م.ع) وفق مذكرة قبض قضائية ومتابعة لعدة أيام، في هور السفن التابع لقضاء الحويجة جنوب غربي محافظة كركوك"، فيما لفتت الى "تسليمه الى القوات الأمنية وفق الإجراءات الأصولية".