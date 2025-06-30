اعتقال 31 أجنبياً مخالفاً للإقامة في بغداد

شفق نيوز – بغداد

أعلنت قيادة عمليات بغداد، اليوم الاثنين، إلقاء القبض على 31 أجنبياً مخالفاً لشروط وضوابط دائرة الإقامة والجنسية في جانب الكرخ من العاصمة.

وقالت القيادة في بيان ورد إلى وكالة شفق نيوز، إن "فرقة المشاة السابعة عشر والفرقة الثانية شرطة اتحادية، وبإسناد من الأجهزة والوكالات الاستخبارية وبالتنسيق مع قسم استخبارات وأمن القيادة، نفذت حملة لتدقيق أوضاع العمالة الأجنبية ضمن قواطع المسؤولية".

وأضاف البيان أن الحملة أسفرت عن "إلقاء القبض على 31 أجنبياً لا يحملون مستمسكات رسمية أو إقامة قانونية، وذلك ضمن منطقتي الغزالية والشيحة في جانب الكرخ".

وأشارت القيادة إلى أنه تم تسليم الملقى القبض عليهم إلى الجهات المختصة لاستكمال الإجراءات القانونية بحقهم.