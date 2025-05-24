اعتقال 30 مطلوبًا وتغريم 87 شخصاً بحملة أمنية واسعة في كركوك

شفق نيوز/ أعلنت قيادة شرطة كركوك، مساء السبت، تنفيذ ممارسة أمنية شاملة في عموم مناطق المحافظة، أسفرت عن القبض على 30 مطلوبًا وفق مواد قانونية مختلفة.

وذكرت القيادة، في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، أن "الحملة نُفذت بمشاركة جميع مديريات أقسام الشرطة الميدانية، وبالتعاون مع الأجهزة الاستخبارية والساندة، ضمن إطار تعزيز الأمن والاستقرار في كركوك".

وأضاف البيان، أن مفارز قسم شرطة النجدة تمكنت، بالتنسيق مع مديرية المرور، من فرض 87 غرامة مرورية بحق عجلات مخالفة للأنظمة والتعليمات.