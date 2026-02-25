اعتقال 3 من أخطر المتهمين في ذي قار

شفق نيوز- ذي قار

أعلنت قيادة شرطة محافظة ذي قار، مساء اليوم الأربعاء، القبض على ثلاثة من أخطر المتهمين، وذلك خلال عملية نوعية خاطفة بمنطقة آل غزي في البطحاء.

وذكرت القيادة في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، أن "قوة مشتركة نفذت عملية أمنية نوعية خاطفة في منطقة آل غزي بقضاء البطحاء، أسفرت عن إلقاء القبض على ثلاثة من أخطر المتهمين المطلوبين منذ عام 2021 بجرائم قتل".

وأشارت إلى "ضبط بحوزة المتهمين أسلحة وأعتدة شملت بندقية نوع كلاشنكوف عدد/1، وسلاح نوع GC عدد/1، ورمانة هجومية عدد/2، ومخازن عتاد عدد/11، وعتاد نوع كلاشنكوف ونوع GC عدد/ 321 إطلاقة".

وبحسب البيان، فقد "تم إحالة المتهمين إلى الجهات التحقيقية ذات العلاقة لإكمال الإجراءات القانونية بحقهم أصولياً".