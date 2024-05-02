اعتقال 3 مطلوبين بحوزتهم مخدرات وأسلحة غير مرخصة في بابل

شفق نيوز/ ألقت قوات الرد السريع، يوم الخميس، القبض على 3 مطلوبين بحوزتهم مخدرات وأسلحة غير مرخصة في محافظة بابل.

وذكر بيان للجهاز ورد لوكالة شفق نيوز، أن "الفوج الثالث اللواء الثاني التابع لقيادة فرقة الرد السريع في وزارة الداخلية القى القبض على 3 مطلوبين للقضاء العراقي وفق احكام المادة 28 مخدرات"، مشيراً الى أنه "تم ضبط بحوزتهم مواد مخدرة وادوات التعاطي واسلحة غير مرخصة".

ولفت الى أن "العملية جاءت بالتعاون مع مديرية مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية في المحافظة وبالتنسيق مع قسم استخبارات الرد السريع، حيث تم تسليم المطلوبين والمضبوطات الى جهة الطلب اصوليا".