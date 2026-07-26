اعتقال 3 مسؤولين في بلدية الديوانية بقضايا فساد

شفق نيوز- الديوانية

أفاد مصدر أمني في الديوانية، مساء اليوم الأحد، بأن قوة تابعة لخلية "الصقور" الاستخبارية بصحبة فريق من هيئة النزاهة ألقت القبض على ثلاثة مسؤولين في بلدية الديوانية.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، إن عملية الاعتقال جرت في منطقة "أم الخيل" وسط مدينة الديوانية، مركز المحافظة.

وبين أن المعتقلين هم: "كل من معاون مدير بلدية الديوانية غيث الفتلاوي، ومدير تدقيق بلدية الديوانية أياد خوام، والموظف مسؤول القطاع كرار الخاقاني".

وكانت هيئة النزاهة الاتحادية قد أعلنت صباح اليوم، تفكيك شبكة تزوير وصفتها بـ"الخطيرة" في محافظة الديوانية، تضم موظفين ومحامين وآخرين، تورطت بتزوير وثائق رسمية للاستيلاء على قطع أراضٍ والحصول على قروض وصرف مبالغ مالية بطرق غير قانونية.

وقالت الهيئة، في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، إن فريقاً من مكتب تحقيقها في الديوانية، شُكل بعد ورود معلومات عن نشاط الشبكة، تمكن من ضبط 13 متهماً في مديريات البلدية والأحوال المدنية والجوازات والإقامة.

وأضافت أن التحقيقات كشفت عن ترويج 243 معاملة للحصول على قروض عبر كتب تأييد وضمانات مزورة موجهة إلى 12 مصرفاً حكومياً في عدد من المحافظات، فضلاً عن منح 13 قطعة أرض لأشخاص من خارج المحافظة وغير مستحقين، استناداً إلى كتب تأييد سكن وصور قيود مزورة، إضافة إلى استخدام وثائق مزيفة لصرف مبالغ من لجنة المادة 140.

وأوضحت الهيئة أن الفريق ضبط أكثر من 600 تأييد سكن وصورة قيد مزورة موجهة إلى دوائر البلدية والمصارف وهيئة التقاعد، إلى جانب كشف عمليات تزوير صور قيود قُدمت إلى المحاكم للاستيلاء على حقوق مواطنين، فضلاً عن مخاطبة مؤسسة الشهداء وهيئة التقاعد ولجنة المادة (140) ومؤسسة الرعاية الاجتماعية بكتب مزورة.