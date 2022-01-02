اعتقال 3 متهمين بقتل شخص وإيقاف عمليات ابتزاز في عدة محافظات

شفق نيوز/ أعلنت قيادة شرطة ذي قار، يوم الاحد، اعتقال 3 اشخاص متهمين بحادثة قتل مواطن من اهالي البصرة.

وقالت القيادة في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، إنه "تنفيذا لتوجيهات قائد شرطة محافظة ذي قار والمنشآت بمتابعة مطلقي العيارات النارية التي أدت إلى وفاة شاب من أهالي البصرة في اعياد رأس السنة، باشر قسم شرطة قضاء الفهود بجمع المعلومات والتعرف على من قام بقتل المجني عليه حيث تم تحديد مكان المتهمين وعلى الفور تم تشكيل قوة مشتركة من قسم شرطة القضاء ودوريات فوج حفظ النظام الثاني ومركز شرطة الفهود وتمت مداهمة دار المتهمين والقاء القبض على (٣) أشخاص أحدهم من محافظة البصرة وجد مع المتهمين بدون مستمسكات".

واوضحت، أن "المتهمين هم ( طارق صلاح جاسم) تولد٢٠٠٤- يسكن قضاء الفهود، و (مهدي طالب عبد الكاظم) تولد٢٠٠٣ ويسكن قضاء الفهود ايضا، ومشتبه به يدعى "كرار عبد الأمير) تولد٢٠٠٤ لعدم حمل مستمسكات، وتم اكمال الإجراءات القانونية بحقهم".

وفي سياق آخر، أوقفت مفارز الشرطة المجتمعية في دائرة العلاقات والإعلام بوزارة الداخلية بثلاث عمليات منفصلة، ٣ محاولات ابتزاز الكتروني في بغداد والانبار وكركوك ، حاول خلالها المبتزون جر ضحاياهم للرضوخ لرغباتهم الدنيئة عبر تهديدهم بنشر صورهم على مواقع التواصل الاجتماعي.

وذكرت الشرطة المجتمعية ان "من بين تلك الحالات التي تم انقاذ ضحاياها قيام فتاة بابتزاز شاب في الانبار ، فضلا عن قيام شخصين بابتزاز فتاتين في كل من العاصمة بغداد وكركوك".

واشارت الى "اتخاذ الإجراءات اللازمة بحق المبتزين بعد قامت بحذف محتوى الابتزاز وتأمين حسابات الضحايا".