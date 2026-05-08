اعتقال 3 متهمين بجريمة قتل ومبتز فتيات في محافظتين

شفق نيوز- كركوك/ ميسان

أعلنت قيادة شرطة محافظة كركوك، مساء اليوم الجمعة، عن فك جريمة قتل والقبض على 3 متهمين، من قبل مركز شرطة "آزادي"، مبينة أن الجريمة حدثت عن غير قصد.

وقالت القيادة في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، إن "مفارز مركز شرطة آزادي التابع لقسم شرطة بلدة كركوك (الجانب الكبير)، تمكنت من فك غموض حادثة مقتل أحد المواطنين وإلقاء القبض على ثلاثة متهمين متورطين في القضية".

وبينت أنه "فور تلقي البلاغ بوجود حادثة قتل، وبأمرة مدير مركز شرطة آزادي، شرعت المفارز بجمع الأدلة والتحري الدقيق حول ملابسات الحادثة، وخلال وقت قياسي، نجحت المفارز في فك شفرات الجريمة وتحديد الجناة، حيث تبين أن الحادث يندرج تحت طائلة (القتل الخطأ) نتيجة العبث بالسلاح الناري وعدم الدراية الكافية بتحوطات الأمان".

وبينت أن "العملية أسفرت عن إلقاء القبض على ثلاثة متهمين كانوا متواجدين لحظة وقوع الحادث، وضبط سلاح الجريمة أصولياً، وقد اعترف المتهمون بأن الحادث وقع نتيجة العبث بالسلاح دون قصد جنائي مسبق، مما أدى إلى انطلاق رصاصة أودت بحياة الضحية نتيجة غياب الوعي بإجراءات السلامة والأمان الخاصة بالأسلحة".

إلى ذلك، أعلن جهاز مكافحة إجرام محافظة ميسان، عن اعتقال مبتزٍ للفتيات على مواقع التواصل الاجتماعي، بعد شكوى قدمتها إحدى ضحاياه في المحافظة.

وقال الجهاز، في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، إن "مفارز قسم مكافحة إجرام ميسان / شعبة مكافحة إجرام الخطف، تمكنت من الإطاحة بأحد المبتزين الذي يستهدف الفتيات عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وذلك عقب ورود إبلاغ من إحدى الضحايا عن تعرضها لعملية ابتزاز".

وبين أنه "تم تشكيل فريق عمل مختص بالاشتراك مع مفارز شرطة نجدة الكرامة، حيث باشرت القوة بإجراءاتها الفنية والتحقيقية، لتنجح في تحديد هوية الجاني وتعقبه، ومن ثم إلقاء القبض عليه".

وأوضح أن "عملية القبض أسفرت عن ضبط الهاتف المستخدم في تنفيذ عمليات الابتزاز، فيما أُخضع المتهم للتحقيق ودونت أقواله، ليعترف صراحةً بقيامه بإنشاء عدة صفحات وهمية بهدف استدراج الفتيات وابتزازهن مادياً، مهدداً بنشر الصور والمقاطع الخاصة بالضحايا في حال عدم دفع الأموال"، مبيناً أنه "تم توقيف المتهم وفق أحكام المادة (430) من قانون العقوبات، لاتخاذ الإجراءات القانونية بحقه أصولياً".