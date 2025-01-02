اعتقال 3 أفغان بحوزتهم حبوب "هلوسة وصرع" في الكاظمية

شفق نيوز/ اعتقلت أجهزة الأمن العراقية، مساء الخميس، ثلاثة مواطنين يحملون الجنسية الأفغانية بحوزتهم حبوب "هلوسة وصرع" في منطقة الكاظمية ضمن العاصمة بغداد.

وأخبر المصدر، وكالة شفق نيوز، بأن "قوات الأمن اعتقلت 3 أشخاص يحملون الجنسية الأفغانية ضمن قاطع المسؤولية في منطقة الكاظمية، وتحديدا سيطرة جسر الأئمة وهم المدعو (م.أ) و(ذ.س) و(م.م) جميعهم يحملون جواز سفر أفغاني، وأحدهم يمتلك مستمسك انتماء للجيش الأفغاني".

وأضاف المصدر، أن "الملقى القبض عليهم، ضُبط بحوزتهم حبوب تستخدم لاغراض الهلوسة والصرع نوع (ديباكين)، ومبلغ مالي قدره خمسة ملايين و275 ألف دينار، وجرى تسليمهم بمحضر أصولي الى مركز شرطة الكاظمية".