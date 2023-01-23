اعتقال 3 أشخاص بتهمة الاتجار بالمخدرات جنوبي العراق

شفق نيوز / أعلنت قيادة قوات الحدود، اليوم الاثنين، اعتقال 3 متهمين في محافظتي ذي قار والبصرة بتهمة الاتجار بالمخدرات.

وقالت القيادة في بيان ورد لوكالة شفق نيوز إن "مفارز شعبة مكافحة المخدرات في مديرية كمارك المنطقة الرابعة في محافظة البصرة القت القبض على متهمين اثنين مطلوبين للقضاء وفق المادة 28 مخدرات".

وأضاف البيان أن "في محافظة ذي قار ألقت مفارز قسم شرطة كمرك ذي قار التابع للمديرية أعلاه القبض على متهم مطلوب للقضاء وفق المادة 28 مخدرات"، فيما بينت أنه "تم تنظيم محضر ضبط اصولي واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقهم تمهيداً لعرضهم أمام القضاء.