اعتقال 3 أشخاص اعتدوا على كادر طبي بإحدى مستشفيات بغداد

شفق نيوز/ افاد مصدر أمني، يوم الجمعة، بالقبض على 3 أشخاص اعتدوا على كادر طبي في إحدى مستشفيات العاصمة بغداد.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، إن "الأجهزة الأمنية القت القبض على ثلاثة اشخاص اقدموا على الاعتداء على كادر طبي مستشفى الامام علي ضمن منطقة الجوادر في مدينة الصدر باسلوب السب والشتم بسبب وفاة والدتهم"، مشيراً الى "تقديم شكوى من قبل الكادر ضدهم".

في السياق، أبلغ مصدر آخر وكالة شفق نيوز، أن "قوة امنية القت القبض على موظف في دائرة بلدية المنصور وفق مذكرة قبض وفق المادة 456 (نصب واحتيال) ضمن منطقة الشواكة".