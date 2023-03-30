اعتقال 29 مطلوباً ومتهماً بغسل الأموال في بغداد والإيقاع بسارقتي "سوران"

شفق نيوز/ أعلنت المديرية العامة للاستخبارات والأمن، التابعة لوزارة الدفاع العراقية، يوم الخميس، ضبط إحدى صالات القمار تمارس بها عمليات غسيل الاموال وتلقي القبض على متهم آخر بغسيل الاموال في العاصمة بغداد.

وذكرت المديرية، في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، مفارزها تمكنت وفقاً لمعلومات استخبارية دقيقة وبالتنسيق مع جهاز المخابرات ومفرزة من الأمن الوطني والامن السياحي من ضبط صالة قمار داخل أحد الفنادق بمنطقة الكرادة بالعاصمة بغداد".

وأضافت أن "هذه الصالة تعتبر من المحطات الرئيسية لغسيل الاموال، وألقت القبض بداخل الصالة على (29) مخالفًا لشروط الاقامة من جنسيات أجنبية، واتخاذ الاجراءات اللازمة بحقهم وتسليمهم الى الجهات المختصة".

وفي سياق منفصل، ومن خلال المتابعة الميدانية الدقيقة لملف تزوير العملة، ألقت مفارز مديرية استخبارات وأمن بغداد، القبض على أحد المطلوبين للقضاء وفق احكام المادة (52) تزوير العملة في منطقة البتاوين وسط بغداد، بالتعاون مع الفرقة الأولى شرطة اتحادية".

إلى ذلك، اعتقلت قوات حرس الحدود العراقي، القبض على (5) متسللين حاولوا اجتياز الحدود غربي نينوى.

وجاء في بيان لحرس الحدود، ورد للوكالة، فإن "الفوج الأول لواء الحدود السابع عشر، وضمن قيادة حدود المنطقة السادسة تمكن من إلقاء القبض على (5) متسللين من جنسية أجنبية حاولوا تجاوز الحدود غرب محافظة نينوى، واتخاذ الاجراءات القانونية بحقهم وإحالتهم إلى الجهات المختصة".

وفي إقليم كوردستان، أعلنت مديرية شرطة إدارة سوران، يوم الخميس، القبض على امرأتين متهمتين بجرائم السرقة في مدينة "ديانا".

وبينت المديرية، في بيان ورد للوكالة، أن "مواطنا حضر صباح اليوم الى مكتب مكافحة إجرام ديانا وسجل شكوى ادعى فيها أن بيته تعرض للسرقة"، لافتة إلى أن المبالغ المسروقة عبارة عن 14400 دولار أمريكي و15 مليونا و845 الف دينار عراقي.

وأضاف البيان أن "المديرية بدأت فورا بتحقيقاتها وتمت متابعة موضوع الشكوى وتم التمكن من اعتقال المتهمين وهما امرأتان"، مشيرة إلى "ضبط المسروقات بالكامل".

ونوه إلى أن "القاضي أمر باعتقال المتهمتين وفقا للمادة 446 من قانون العقوبات العراقي، وأن التحقيقات ما زالت مستمرة".