اعتقال 29 مطلوباً بتهم ارهابية وجنائية في محافظة نينوى

شفق نيوز / أعلنت وزارة الداخلية، اليوم الجمعة، اعتقال 29 مطلوباً بتهم إرهابية وجنائية، فيما كشفت عن ضبط اعتدة وعجلات مخالفة لشروط الاستيراد في محافظة نينوى.

وقالت وكالة الوزارة لشؤون الشرطة في بيان ورد لوكالة شفق نيوز إن " مفارز ودوريات قيادة شرطة محافظة نينوى تمكنت من إلقاء القبض على عدد من المتهمين بقضايا جنائية مختلفة".

وأضاف البيان أن "مديرية شؤون السيطرات والطرق الخارجية تمكنت من إلقاء القبض على متهمين (اثنين) من عصابات داعش الإرهابية مطلوبين قضائيا وفق المادة 4 / 1 إرهاب، فيما تمكنت مديرية مكافحة الإجرام من إلقاء القبض على (سبعة) متهمين وفق مواد قانونية مختلفة، وكذلك القبض على 6 متهمين بقضية القتل من قبل مفارز مديرية شرطة النصر".

وتابع البيان أن "مديريات شرطة أقسام (ابي تمام، ام الربيعين، تلكيف، الكرامة، البعاج، حمام العليل، النجدة) تمكنت، من إلقاء القبض على (واحد وعشرين) متهما مطلوبا للقضاء، وضبط 6 عجلات مخالفة لشروط الاستيراد من قبل مفارز شؤون السيطرات والطرق الخارجية، بالإضافة الى تمكن مديرية مكافحة المتفجرات من العثور على (سبعة) قنابر هاون، و(ثلاثة صواريخ قاذفة RBG7، وعبوتين ناسفتين)".