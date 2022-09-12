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اعتقال 29 متهماً بتجارة وتعاطي المخدرات في نينوى

Category: أمـن

Date: 2022-09-12T19:47:15+0000
اعتقال 29 متهماً بتجارة وتعاطي المخدرات في نينوى

شفق نيوز / أعلنت قيادة شرطة محافظة نينوى، مساء الاثنين، إلقاء القبض على 29 متهماً ببيع وترويج وتعاطي الحبوب والمواد المخدرة.

وذكرت القيادة، في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، أن "عملية إلقاء القبض جاءت خلال ممارسة أمنية لتنفيذ أوامر قبض بحق المتهمين المطلوبين بقضايا جنائية وقانونية مختلفة".

وأضافت أن "من بين المتهمين الملقى القبض عليهم من قبل مفارز مديرية مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية آخرين صادرة بحقهم أوامر قبض وفق المادة 28 من قانون المخدرات".

وأوضحت القيادة، أن "الممارسة نتج عنها ضبط بحوزة أحد المتهمين كمية من مادة الكرستال مع أدوات التعاطي، كما ضبط بحوزة متهم آخر 680 حبة مخدرة، وضبط بحوزة متهم ثالث عدد من الحبوب والمؤثرات العقلية مختلفة الأنواع".

وأشارت قيادة شرطة نينوى، إلى أن "عملية القبض على المتهمين تمت في عدد من مناطق وأحياء الجانبين الأيمن والأيسر لمدينة الموصل وتم اتخاذ الإجراءات القانونية بحق المتهمين أصولياً".

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