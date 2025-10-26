اعتقال 27 متهماً بنزاع "سيد دخيل" في ذي قار

شفق نيوز- ذي قار

أعلنت وزارة الداخلية العراقية، مساء اليوم الأحد، إلقاء القبض على 27 متهماً في النزاع العشائري الذي اندلع في قضاء "سيد دخيل" شرقي مدينة الناصرية مركز محافظة ذي قار، والذي خلف ست إصابات من طرفي النزاع ومواطنين أبرياء كانوا قرب الحادث وحرق أحد المضايف وعجلة.

وذكرت الوزارة في بيان ورد لوكالة شفق نيوز أن "محافظة ذي قار شهدت اليوم نزاعاً عشائرياً بسبب خلاف قديم في إحدى قرى ناحية سيد دخيل، مما أدى الى إصابة ستة مواطنين من طرفي النزاع ومواطنين أبرياء كانوا قرب الحادث وحرق أحد المضايف وعجلة".

وأضافت أن "قوة مشتركة من قيادة شرطة محافظة ذي قار، شرعت بتطويق مكان النزاع والتدخل لفضه، إلا أن القوة تعرضت لإطلاق نار من طرفي النزاع، مما دعاها إلى الرد بقوة، وباشرت بحملة تفتيش وتمكنت من إلقاء القبض على 27 متهماً وضبطت بندقية نوع كلاشنكوف وكمية من الأعتدة المتوسطة والخفيفة".

وأشارت إلى "إحالة الملقى القبض عليهم الى الجهات المختصة لإكمال أوراقهم التحقيقية".

ولفتت الوزارة إلى أن "قيادة شرطة ذي قار رصدت عدداً من صفحات مواقع التواصل الاجتماعي المشبوهة وهي تحاول نقل معلومات كاذبة عن المحافظة مستغلة هذا النزاع العشائري وعدم ذكر الحقائق، مما دعا القيادة الى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق هذه الصفحات المغرضة".

وكان مصدر في الشرطة المحلية بمحافظة ذي قار جنوبي العراق أفاد لوكالة شفق نيوز، بأن شخصين قُتلا وأُصيب ستة آخرون بجروح بليغة جراء نزاع عشائري "عنيف" اندلع في قضاء "سيد دخيل" شرقي الناصرية.

وأوضح أن النزاع اندلع بين عشيرتي "الهصاصرة وال مصدگ" بسبب عراك بين أطفال في المدرسة صباح اليوم، ثم تحول إلى أرض الميدان، حيث اقدم الطلاب على حرق أحد المضايف ليتطور إلى معركة عنيفة بين الطرفين.