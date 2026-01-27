اعتقال 27 عربياً وأجنبياً بعد متابعة تحركاتهم في كربلاء

شفق نيوز- كربلاء

أعلنت قيادة شرطة كربلاء، مساء اليوم الثلاثاء، القبض على 27 مخالفاً عربياً وأجنبياً من جنسيات مختلفة بعد متابعة ميدانية دقيقة لحركة العمالة الأجنبية داخل المحافظة.

وذكرت القيادة في بيان ورد لوكالة شفق نيوز أن "مفارز شعبة الشرطة العربية والدولية تمكنت من إلقاء القبض على 27 مخالفاً عربياً وأجنبياً من جنسيات مختلفة داخل المحافظة".

وبحسب البيان فإن "عملية القبض جاءت بعد متابعة ميدانية دقيقة لحركة العمالة الأجنبية، حيث ثبتت مخالفتهم لشروط وضوابط الإقامة المعمول بها".

وأشارت إلى أن "العملية نُفذت من قبل لجنة مشتركة ضمت قسم الإقامة، وجهاز المخابرات الوطني العراقي، ومديرية الاستخبارات، وشعبة الوافدين، ليتم بعدها تسليم الموقوفين إلى قسم شؤون الإقامة / شعبة الإبعاد، لاستكمال الإجراءات القانونية اللازمة بحقهم وفقاً للأنظمة والتعليمات النافذة".