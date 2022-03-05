اعتقال 25 متهما بينهم مطلوبان بـ"الإرهاب" ونجدة بغداد تحبط محاولة انتحار إمرأة

شفق نيوز/ أعلنت قيادة عمليات بغداد، يوم السبت، اعتقال (25) متهماً بينهم اثنين من المطلوبين بتهم "إرهابية"، وفيما لفتت مديرية نجدة بغداد الى اعتقال عدد من المخالفين والمتسولين، أكدت إحباطها محاولة انتحار امرأة برمي نفسها من أعلى جسر الجادرية.

وقالت قيادة عمليات بغداد في بيان ورد لوكالة شفق نيوز إن" القطعات الأمنية في القيادة تواصل تنفيذها للعمليات الاستباقية والبحث والتفتيش والاستطلاع المسلح بغية تعزيز الأمن والاستقرار في جميع مناطق العاصمة بغداد وفرض هيبة الدولة وسلطة القانون مسندة بمعلومات استخبارية وبالتنسيق مع قسم استخبارات وأمن عمليات بغداد".

وأضاف البيان ان "قواتنا الأمنية في اللواء الرابع الفرقة الاولى شرطة اتحادية بالاشتراك مع مفرزة من جهاز الأمن الوطني مكتب "المدائن" تمكنت من إلقاء القبض على متهمين اثنين وفق المادة ٤/١ ارهاب أثناء رصد تواجدهما في منطقتي (ناحية جسر ديالى، المدائن) جنوبي بغداد، فيما تمكنت قوة أخرى من الفرقة ذاتها ووفق معلومات استخبارية دقيقة من ضبط كدس من المواد المتفجرة مخلفات حربية لعصابات داعش الإرهابية احتوى على: (21) رأس حربي مع عشرة قنابر هاون مختلفة الأحجام وصاروخ SPG9 واحد ومقذوفتين اثنتين".

وتابع البيان أن "قطعات فرقة المشاة الحادية عشرة تمكنت من القاء القبض على (23) متهم وفق مواد قانونية مختلفة بينهم متهمين بتعاطي المواد المخدرة ضمن قاطع مسؤولية الفرقة بجانب الرصافة، بالإضافة الى ضبط عدد من الاسلحة والاعتدة غير المرخصة شرقي العاصمة بغداد".

وبينت قيادة عمليات بغداد أن "قوة من اللواء الثامن الفرقة الثانية شرطة اتحادية، تمكنت، وخلال ممارساتها الأمنية ضمن مناطق شمالي بغداد من إلقاء القبض على شخص وبحوزته سلاح بندقية من نوع (M16) مع سبعة مخازن للعتاد و(218) اطلاقة"، لافتة الى "احالة المتهمين والمواد المضبوطة الى الجهات ذات الاختصاص لينالوا جزائهم وفق القانون العادل".

بدورها أعلنت مديرية نجدة بغداد عن " تنفيذ مفارز مديرية النجدة واجبات ومهام أمنية وإنسانية وخدمية خلال ٢٤ ساعة الماضية في عموم مناطق العاصمة".

وبينت مديرية النجدة في بيان ورد لوكالة شفق نيوز إن مهامها "أسفرت عن القبض على شخص مطلوب وفق المادة (٣٩٦) ضمن منطقة (حي الإعلام) من قبل دوريات نجدة (السيدية) , وكذلك القبض على ٣ أشخاص وضبط بحوزتهم أسلحة غير مرخصة نوع مسدس عدد (٣) ضمن مناطق متفرقة من العاصمة بغداد من قبل دوريات نجدة (السيدية. اليرموك. ابي غريب)".

وأشار البيان الى "إنقاذ امرأة حاولت رمي نفسها من أعلى جسر الجادرية الى داخل النهر بقصد الانتحار من قبل دوريات نجدة اليرموك، فضلا عن القبض على عدد من المتسولين والمخمورين، وضبط عدد من العجلات والدراجات النارية المخالفة للتعليمات القانونية".