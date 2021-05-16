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اعتقال 25 شخصاً تسببوا بنزاع عشائري جنوبي العراق والإطاحة بـ"محتال" في بغداد

Category: أمـن

Date: 2021-05-16T09:56:15+0000
اعتقال 25 شخصاً تسببوا بنزاع عشائري جنوبي العراق والإطاحة بـ"محتال" في بغداد

شفق نيوز/ أعلنت وكالة الوزارة لشؤون الشرطة، يوم الأحد، عن فض نزاع عشائري مسلح والقاء القبض على المتسببين في محافظة البصرة جنوبي العراق، في وقت ألقت شرطة بغداد القبض على متهم بقضايا نصب واحتيال وضبط عجلة مسروقة.

وقال وكالة الوزارة لشؤون الشرطة في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، إنه "بعد ورود إخبار بحصول نزاع عشائري مسلح في المعقل بالبصرة، على الفور تم تشكيل قوة بإشراف ومتابعة قائد شرطة محافظة البصرة اللواء عباس ناجي آدم وبعد وضع خطة محكمة تم تطويق المنطقة والقيام بعملية التفتيش والسيطرة على النزاع وإلقاء القبض على 25 متهما من طرفي النزاع و ٧ عجلات كانو يستقلونها وضبط 2 بندقية كلاشينكوف و1 بندقية نوع M4 واعتدة مخازن عتاد مختلفة".

وأشارت إلى "إحالتهم الى القضاء ليكونوا عبرة لكل من تسول له نفسه اثارة الفتن والنزاعات في المحافظة"، وفقا للبيان.

من جانها قالت شرطة بغداد، في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، إنه "أثناء الممارسات الامنية التي تجريها مديرية شؤون السيطرات والطرق الخارجية التابعة لقيادة شرطة بغداد وتحديدا في سيطرة الجزيرة ومن خلال التدقيق في حاسبة المطلوبين القت مفارز السيطرة القبض على متهم مطلوب وفق قضايا نصب واحتيال".

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