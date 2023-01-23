اعتقال "متلاعبين" بأسعار الصرف في بغداد

شفق نيوز/ أعلنت خلية الإعلام الامني، يوم الإثنين، القبض على "متلاعبين" باسعار صرف الدولار في بغداد.

وقالت الخلية في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، "بعد توفر معلومات استخبارية من مديرية استخبارات وامن بغداد التابعة الى المديرية العامة للاستخبارات والامن تفيد بوجود مجموعة من محلات الصيرفة في شارع الكفاح تقوم بتلاعب باسعار الصرف ومخالفين لتعليمات البنك المركزي ومن خلال التنسيق مع قوة امنية مشتركة القت مفارز المديرية القبض على 4 متهمين وبالجرم المشهود اثناء قيامهم بعملية بيع العملة الاجنبية بخلافات التعليمات الرسمية، تم القبض بعد استحصال الموافقات القضائية وفق احكام المادة (420) من قانون العقوبات".

ومن جهة اخرى تمكنت مفارز مديرية استخبارات وامن بغداد من القبض على 24 شخصاً من جنسيات اجنبية مخالفين لشروط الاقامة داخلين الى البلاد بصور غير شرعية، وذلك من خلال تواجدهم داخل احد المعامل بشارع العرصات ببغداد، تم اتخاذ الاجراءات اللازمة بحقهم واحالتهم الى الجهات المعنية.