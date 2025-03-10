اعتقال 23 شخصاً بين إرهابي وتاجر مخدرات ومتسللين أجانب في 4 محافظات

شفق نيوز/ أعلنت السلطات العراقية، يوم الاثنين، اعتقال إرهابي وتاجر مخدرات إلى جانب القبض على 21 متسللاً من جنسيات آسيوية حاولوا تجاوز الحدود بطريقة غير شرعية، فضلاً عن تدمير مضافات وكهوف لتنظيم داعش في محافظات السليمانية وذي قار وصلاح الدين وكركوك.

وقال جهاز مكافحة الإرهاب في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، إنه "بالتنسيق مع مديرية عمليات جهاز آسايش إقليم كوردستان تمكنا من إلقاء القبض على أحد الإرهابيين في محافظة السليمانية، وفي إطار حملاتنا لمكافحة آفة المخدرات تمكنا من إلقاء القبض على أحد تجار المخدرات في محافظة ذي قار".

وأضاف البيان "كما نفذ جهازنا سلسلة عمليات تطهير وتفتيش مضافات وأنفاق وكهوف لعصابات داعش الإرهابي أسفرت عن تدمير أربع مضافات وثلاثة كهوف في محافظة صلاح الدين، كما أنه وبالتنسيق والتعاون مع جهاز الأمن الوطني تمكنا من تدمير إحدى المضافات في محافظة كركوك (وادي الشاي)".

وفي السياق الأمني، أعلنت قوات حرس الحدود العراقية، القبض على 21 متسللاً من جنسيات آسيوية حاولوا تجاوز الحدود بطريقة غير شرعية في السليمانية.

وأوضحت القوات في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، أن "الفوج الثالث في لواء الحدود الثالث تمكن بعمليتين منفصلتين من إلقاء القبض على 21 متسللاً من جنسيات آسيوية حاولوا اجتياز الحدود بطريقة غير شرعية ضمن الحدود الإدارية لمحافظة السليمانية، إذ تم تنظيم محضر ضبط أصولي واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقهم".