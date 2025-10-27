اعتقال 20 متهماً وضبط أدوية مخالفة في 6 محافظات

شفق نيوز- محافظات

تمكنت الأجهزة الأمنية العراقية، يوم الاثنين، من إلقاء القبض على 20 متهماً مطلوباً للقضاء وفق مواد قانونية مختلفة، فضلاً عن ضبط أدوية ومستلزمات طبية مخالفة لشروط وضوابط الاستيراد، وذلك في عمليات متفرقة في ست محافظات.

وذكرت مديرية الاستخبارات العسكرية في بيان ورد لوكالة شفق نيوز أن "مفارز المديرية تمكنت من إلقاء القبض على 15 متهماً مطلوباً للقضاء وفق مواد قانونية مختلفة، وذلك في عمليات متفرقة في محافظات الأنبار وديالى وصلاح الدين وميسان، وتم تسليمهم إلى جهات الطلب أصولياً".

وفي السياق الأمني أيضاً، أعلنت قيادة شرطة ذي قار في بيان، الاثنين، القبض على خمسة متهمين وضبط ست بنادق كلاشنكوف خلال عملية أمنية واسعة في قضاء "سيد دخيل" شرقي مدينة الناصرية مركز المحافظة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية بحق المتهمين وإحالتهم للجهات المختصة.

وتأتي هذه العملية بعد يوم من القبض على 27 متهماً في نزاع عشائري اندلع بالقضاء نفسه، مخلفاً ست إصابات من طرفي النزاع ومواطنين أبرياء كانوا قرب الحادث وحرق أحد المضايف وعجلة، بحسب بيان الداخلية أمس.

أما في البصرة أقصى جنوب البلاد، فقد أعلنت هيئة المنافذ الحدودية في بيان، الاثنين، أن مديرية منفذ ميناء أم قصر الشمالي ضبطت أربع حاويات (أدوية ومستلزمات طبية) مخالفة لشروط وضوابط الاستيراد، وتم إحالة المواد إلى مركز شرطة جمرك أم قصر لعرض الموضوع أمام انظار قاضي التحقيق لاتخاذ الاجراءات القانونية المناسبة.