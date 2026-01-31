اعتقال 197 أجنبياً ببغداد والسليمانية.. وإنهاء تعنيف فتاة بالديوانية

شفق نيوز- بغداد/ الديوانية/ السليمانية

أعلنت الأجهزة الأمنية العراقية، يوم السبت، القبض على 185 مخالفاً لشروط الإقامة من الجنسيات العربية والأجنبية في بغداد، و اعتقال 12 متسللاً من جنسيات آسيوية حاولوا تجاوز الحدود بطريقة غير شرعية في السليمانية، بالإضافة إلى إنهاء‏ حالة تعنيف لإحدى الفتيات من قبل شقيقها في الديوانية.

ففي العاصمة بغداد ذكرت قيادة شرطة الرصافة في بيان ورد لوكالة شفق نيوز أنه "تم إلقاء القبض على 185 مخالفاً لشروط الإقامة من الجنسيات العربية والأجنبية، وذلك في حملة أمنية واسعة لتدقيق أوضاع العمالة الأجنبية".

وأوضحت أن "المخالفين توزعوا على الأقسام الآتية: قسم شرطة الأعظمية 3، قسم شرطة باب الشيخ 21، قسم شرطة بغداد الجديدة 3، قسم شرطة الكرادة 7، قسم شرطة الزعفرانية 5، قسم شرطة الراشدية 13، قسم شرطة الزهور 21، قسم شرطة الشعب 5، قسم شرطة الصدر الأول 3، قسم شرطة الصدر الثاني 48، قسم شرطة الصدر الثالث 5، قسم شرطة الأمين 15، قسم شرطة الزوراء 28، قسم شرطة النهروان 4، قسم شرطة المدائن 4".

وأشارت إلى "إيداع جميع المخالفين التوقيف في مراكز الشرطة المختصة، لاستكمال الإجراءات القانونية بحقهم وفق الأطر القانونية المعتمدة".

وفي السياق الأمني ذاته، أعلنت قيادة قوات الحدود العراقية في بيان ورد لوكالة شفق نيوز أن "مفارز لواء الحدود الحادي والعشرين ضمن قيادة حدود المنطقة الأولى تمكنت من إلقاء القبض على 12 متسللاً أجنبياً من جنسيات آسيوية حاولوا اجتياز الحدود بطريقة غير شرعية ضمن الحدود الإدارية لمحافظة السليمانية".

وأضافت أنه "تم تنظيم محضر ضبط أصولي واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقهم".

أما في الديوانية، فقد أعلنت قيادة شرطة المحافظة في بيان ورد لوكالة شفق نيوز أن "الشرطة المجتمعية في الديوانية أنهت حالة تعنيف تعرضت لها إحدى الفتيات عن طريق شقيقها، وذلك بعد ورود مناشدة أصولية إلى مقر القسم بذلك".

‏وبينت أنه "جرى استقبال الفتاة وتوفير الحماية لها والاستماع إلى أقوال الطرفين، فضلاً عن التدخل المهني لمعالجة الموضوع وفق السياقات القانونية والإنسانية المعتمدة".