اعتقال 18 متسللاً اجنبياً حاولوا اجتياز الحدود العراقية

شفق نيوز / أعلنت قوات حرس الحدود العراقي، يوم الاثنين، إلقاء القبض على (18) متسللاً اجنبياً حاولوا اجتياز الحدود.

جاء ذلك، ضمن مهام قيادة قوات الحدود في التصدي لحالات التسلل والتهريب وبناءاً على معلومات استخبارية دقيقة، وفق بيان ورد لوكالة شفق نيوز.

وأضاف البيان، أن "الفوج الثالث اللواء العاشر ضمن قيادة حدود المنطقة الثالثة، تمكن في عمليتين منفصلتين، من إلقاء القبض على (18) متسللاً اجنبياً حاولوا تجاوز الحدود".

وأوضح أن "المتهمين جرى تسليمهم إلى الجهات المختصة لإتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم".