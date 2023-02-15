اعتقال 18 شخصا متهمين بالتلاعب بسعر صرف الدولار في ثلاث محافظات عراقية

شفق نيوز/ أفادت وكالة الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية في وزارة الداخلية، يوم الأربعاء، بإلقاء القبض على 18 متهماً بحوزتهم قرابة 800 مليون دينار مليون دينار عراقي، ونحو 400 الف دولار اميركي لقيامهم بالتلاعب بسعر صرف الدولار في ثلاث محافظات.

وقالت الوكالة في بيان اليوم، إنها تواصل جهدها الاستخباري لمتابعة وملاحقة المتلاعبين بسعر صرف الدولار وأصحاب الصيرفات المخالفين لتعليمات البنك المركزي ومن خلال جولاتها المستمرة والاتصالات التي ترد من قبل المواطنين عن طريق الخط الساخن 144 .

وأضافت أنه تم القبض على 18 متهماً في بغداد والبصرة والنجف وبحوزتهم مبالغ مالية أكثر من 795،000،000 مليون دينار عراقي و 385،000 الف دولار اميركي.

ووفقا للبيان فإن مفارز الوكالة قامت بإغلاق العديد من الصيرفات ومكاتب التحويل المالي غير المجازة تم اتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم اصوليا.

يذكر أن البنك المركزي العراقي و بالتعاون مع السلطات أصدر تعليمات صارمة لمواجهة عمليات التلاعب بسعر الصرف، والحد من تهريب العملة الصعبة إلى خارج البلاد بعد الارتفاع الذي طرأ على الدولار مقابل الدينار مما أدى إلى ارتفاع أسعار البضائع والسلع في الأسواق المحلية.