اعتقال 17 مطلوباً في 6 محافظات وهدم ثلاثة منازل إثر مشاجرة بالبصرة

شفق نيوز- بغداد/ البصرة

أعلنت مديرية الاستخبارات العسكرية، يوم الاثنين، إلقاء القبض على 17 مطلوباً للقضاء وفق مواد قانونية مختلفة، خلال عمليات أمنية متفرقة نُفذت في عدد من المحافظات.

وذكرت المديرية في بيان، ورد لوكالة شفق نيوز، أن "مفارز الاستخبارات العسكرية، وبالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المختلفة ضمن قواطع العمليات، نفذت عمليات نوعية استندت إلى معلومات استخبارية دقيقة، أسفرت عن اعتقال 17 مطلوباً للقضاء".

وأضافت أن "العمليات نُفذت من قبل مفارز أقسام استخبارات وأمن الفرق الأولى والسادسة والسابعة والرابعة عشرة والخامسة عشرة والسادسة عشرة والثانية والعشرين والثالثة والعشرين".

وأشارت إلى أن "عمليات الاعتقال جرت في محافظات ديالى وبغداد والأنبار وميسان وصلاح الدين ونينوى"، لافتة إلى "تسليم جميع المتهمين إلى الجهات المختصة أصولياً لاتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم".

وفي البصرة، أكدت قيادة شرطة محافظة البصرة، تنفيذ عملية أمنية في منطقة التميمية أسفرت عن اعتقال متهمين وضبط الأسلحة المستخدمة في مشاجرة مسلحة شهدتها المنطقة.

وأوضحت القيادة في بيان، ورد لوكالة شفق نيوز، أن العملية جاءت على خلفية مشاجرة تخللتها عمليات إطلاق نار، حيث تمكنت القوات الأمنية من إلقاء القبض على المتورطين ومصادرة الأسلحة المستخدمة في الحادث.

ولفت البيان، إلى أن "الحكومة المحلية وجهت، استناداً إلى قراراتها النافذة، بإزالة ثلاثة منازل متجاوزة تعود للمتهمين، والتي انطلقت منها العيارات النارية خلال المشاجرة".