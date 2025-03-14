اعتقال 17 متهما بالانتماء لجماعة دينية "منحرفة" جنوبي العراق

شفق نيوز/ أعلنت قيادة شرطة ميسان، يوم الجمعة، عن القبض على 17 متهما يشتبه بانتمائهم لحركة دينية "منحرفة"، وذلك بعد تطويق المكان المتواجدين فيه.

وقالت القيادة في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، إنه "بناء على توفر معلومات تفيد بتواجد مجموعة تتخذ من احدى الحسينيات الدينية مقرا لها، لتمارس سلوكيات دينية منحرفة، شرعت قوة امنية من قسم شرطة الكرامة والشرطة الإتحادية ومفارز جهاز الأمن الوطني، وقاطع شرطة النجدة إلى المكان المقصود".

وأضافت "بعد تطويق المنطقة ومداهمة المكان تمكنت من إلقاء القبض على 17 متهماً ممن يشتبه بأنتمائهم إلى حركات دينية سلوكية منحرفة"، مبينة انه "تم عرض الأوراق التحقيقية على القاضي المختص ولسلامة التحقيق قرر توقيفهم وفق المادة 372 وإحالتهم إلى الجهات التحقيقية المختصة".

ويوم أمس، أفاد مصدر لوكالة شفق نيوز، بأن قوة امنية تابعة للأمن الوطني تمكنت من اعتقال 3 أشخاص ينتمون لجماعة (القربان) الدينية المنحرفة في قضاء سوق الشيوخ جنوبي محافظة ذي قار.

وجماعة "القربان" هي مجموعة دينية متطرفة ظهرت في العراق، وتُعرف أيضًا بـ"العلي اللهية"، تروج لأفكار منحرفة، حيث يعتقد أتباعها بألوهية الإمام علي بن أبي طالب، وتدعو إلى التضحية بالنفس في مناسبات دينية.

وتُنفذ الجماعة طقوسًا غريبة، منها إجراء "قرعة القربان" لاختيار الأفراد الراغبين في التضحية بأنفسهم.

وألقت قوات الأمن العراقية على العشرات من عناصر الجماعة في محافظات واسط، البصرة، المثنى، والديوانية، بعد تنفيذها طقوسًا متطرفة، بما في ذلك محاولات انتحار.

وتُعتبر "جماعة القربان" محظورة في العراق، حيث يُجرّم الدستور والقوانين العراقية الانتماء إلى جماعات تروج لأفكار متطرفة أو تدعو إلى العنف.