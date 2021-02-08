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اعتقال 15 داعشياً والعثور على عجلة مفخخة في نينوى

Category: أمـن

Date: 2021-02-08T13:02:54+0000
اعتقال 15 داعشياً والعثور على عجلة مفخخة في نينوى

شفق نيوز/ أعلنت وكالة الاستخبارات في وزارة الداخلية، يوم الاثنين، عن إلقاء القبض على 15 عنصراً من تنظيم داعش في مناطق متفرقة من محافظة نينوى، فيما عثرت القوات الأمنية على عجلة مفخخة في الجانب الأيسر لمدينة الموصل.

وذكرت الوكالة في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، أن المعتقلين مطلوبين وفق المادة (4 إرهاب) لانتمائهم لتنظيم داعش وكانوا يعملون فيما يسمى بـ"قاطع دجلة، وديوان الجند، والمعسكرات العامة، وفرقتي الفرقان والبيلاوي، والشرطة الإسلامية"، تحت كنى واسماء مختلفة.

وبينت أن أحد المعتقلين مكنى بـ"ابو انس" وهو انتحاري انغماسي ضمن كتيبة الانتحاريين، وآخر مكنى "ابو قتادة" يعمل في قاطع تل عبطة، و"ابو البراء" في الهندسة العسكرية.

واشارت الوكالة الى انه من خلال التحقيقات الاولية معهم اعترفوا بانتمائهم لداعش واشتركوا بعدة عمليات ضد القوات الامنية والمدنيين قبل عمليات التحرير، مضيفة أن اعتقالهم تم خلال عمليات أمنية منفصلة في مناطق متفرقة من محافظة نينوى.

وعلى صعيد متصل، أفاد مصدر امني في نينوى، بأن الاجهزة الامنية عثرت على عجلة مفخخة من المخلفات الحربية لداعش تحت انقاض منزل مقصوف في حي الكندي بالجانب الايسر من مدينة الموصل.

وقال المصدر لشفق نيوز، إن صاحب المنزل عاد ليرفع الانقاض ويرمم منزله وعثر على عجلة مفخخة تحت الانقاض، مشيرا الى ان الجهد الهندسي يعمل حالياً على تفكيكها ورفعها من المنزل لإتلاف المواد المتفجرة الموجودة فيها خارج المدينة بعيداً عن المناطق المأهولة بالسكان.

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