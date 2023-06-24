اعتقال 14 أجنبيا حاولوا التسلل الى العراق من دولة مجاورة

شفق نيوز/ أعلنت خلية الاعلام الأمني، اليوم السبت، اعتقال 14 شخصا من جنسية اجنبية حاولوا التسلل الى جنوب العراق عبر احدى دول الجوار.

وقالت الخلية في بيان ورد لوكالة شفق نيوز إن "مفارز وكالة الاستخبارات تمكنت من إلقاء القبض على (14) شخص من جنسية أجنبية مع احد المهربين حاولوا التسلل إلى محافظة البصرة قادمين من إحدى دول الجوار، حيث سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقهم وتسليمهم الى الجهات المختصة".

وأضافت الخلية ان العملية تمت "وفقاً لمعلومات دقيقة وفي إطار الجهود الاستخبارية والامنية الخاصة بملاحقة شبكات التهريب والتجارة بالبشر وبالتعاون مع جهاز المخابرات العراقية".