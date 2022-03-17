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اعتقال 13 أجنبياً مخالفاً "بحوزة بعضهم مخدرات" وسط بغداد

Category: أمـن

Date: 2022-03-17T06:43:28+0000
اعتقال 13 أجنبياً مخالفاً "بحوزة بعضهم مخدرات" وسط بغداد

شفق نيوز/ أفاد مصدر أمني، اليوم الخميس، باعتقال 13 أجنبيا مخالفاً وسط العاصمة بغداد، في وقت تمكنت قوة أمنية من إنقاذ فتاة حاولت الانتحار من أعلى جسر بمحافظة ميسان جنوبي البلاد.  

وأبلغ المصدر، وكالة شفق نيوز، أن قوة امنية نفذت عملية تفتيش ضمن منطقة الفضل وسط بغداد، اسفرت عن القبض على 13 مخالفاً من حملة الجنسية الاجنبية، مشيراً إلى ضبط بحوزة ثلاثة منهم مخدرات للاستخدام الشخصي.

وأشار المصدر، إلى اقتياد المخالفين لاحد المراكز الامنية لاجراء التحقيقات اللازمة.

وفي ميسان، تمكنت دوريات قسم شرطة نجدة قاطع حطين في مديرية شرطة المحافظة، وفق بيان للأخيرة، من إنقاذ فتاة حاولت الانتحار من اعلى جسر الجمهوري، بعد ورود نداء من قبل العمليات  المركزية بوجود فتاة تحاول الانتحار.  

وأوضح البيان، أن الدوريات توجهت الى المكان على الفور وتمت ملاحظة فتاة تحاول رمي نفسها من اعلى الجسر وتم انقاذها قبل رمي نفسها .

ولدى استجوابها بينت أن محاولتها للانتحار كانت بسبب خلاف عائلي، وتم تسليمها اصولياً إلى مركز الشرطة حفاظاً على سلامتها .

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