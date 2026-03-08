اعتقال 120 متهماً وضبط 62 مكتب صرافة بتهم غسيل الأموال في العراق

شفق نيوز- بغداد

أعلنت وزارة الداخلية العراقية، يوم الأحد، القبض على 120 شخصاً بتهم التعامل غير المشروع بالدولار وغسل الأموال، وضبط 62 مكتب صرافة غير مجاز، وذلك خلال تنفيذ مفارز مديرية الجريمة المنظمة سلسلة عمليات أمنية نوعية في عدد من المحافظات.

وذكر رئيس دائرة العلاقات والإعلام في الوزارة، اللواء مقداد ميري، في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، أن "مفارز مديرية الجريمة المنظمة نفذت سلسلة عمليات أمنية نوعية في عدد من المحافظات، أسفرت عن ضبط (62) مكتب صرافة غير مجاز يمارس نشاطه بشكل مخالف للقانون".

وأشار ميري، إلى أن "هذه العمليات أدت أيضاً إلى إلقاء القبض على (80) متهماً لقيامهم بعمليات تعامل غير مشروع بالدولار خارج الأطر القانونية المعتمدة، فضلاً عن القبض على (40) متهماً آخرين بتهم تتعلق بغسل الأموال".

وتابع، أن "هذه الإجراءات جاءت ضمن الجهود المستمرة لوزارة الداخلية في ملاحقة الجرائم الاقتصادية والتلاعب بالعملة"، مؤكداً أنه "تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق المتهمين وإحالتهم إلى الجهات القضائية المختصة لينالوا جزاءهم العادل وفق القانون".

وأكد ميري، أن "وزارة الداخلية مستمرة في متابعة المخالفين وضبط أي نشاط مالي غير مشروع لما له من تأثير سلبي على الاقتصاد الوطني والاستقرار المالي في البلاد".