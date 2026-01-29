اعتقال 12 شخصاً في بغداد والجمارك تضبط 800 عجلة مخالفة

شفق نيوز- بغداد

أعلنت قيادة عمليات بغداد، يوم الخميس، عن اعتقال 12 متهماً وأجنبياً مخالفاً لشروط الإقامة في العراق، فيما تم ضبط وإعادة نحو 800 عجلة غير مستوفية للإجراءات القانونية.

وذكرت قيادة العمليات في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، أن قواتها "ألقت القبض على عدد من المتهمين وفق مواد قانونية مختلفة، بينهم متهم بالقتل العمد، فضلاً عن ضبط 11 أجنبياً مخالفين لضوابط دائرة الإقامة والجنسية".

وأضافت أن "العمليات أسفرت أيضاً عن ضبط أسلحة واعتدة غير مرخّصة في جانبي الكرخ والرصافة".

بدورها أفادت الهيئة العامة للجمارك في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، بأن كوادرها في مكتب جمرك السد – دارمان – جيمن، أعادت للفترة من 1 كانون الثاني/ يناير ولغاية 27 من الشهر نفسه، 777 عجلة إلى إقليم كوردستان لعدم استكمالها الإجراءات القانونية.

وأضافت أن "المفارز ذاتها ضبطت 31 عجلة محمّلة ببضائع مختلفة، بينها مواد كهربائية، ودجاج مجمّد، وحديد، وملابس، ومشروبات كحولية، وألمنيوم، ولاصق سيراميك"، مشيراً إلى أنه "تمت إحالة تلك القضايا إلى القضاء لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة".

وفي سياق متصل، أوضحت الهيئة أن "كوادر مديرية جمرك المنطقة الوسطى في سيطرة باوه محمود، ضبطت عجلة محمّلة بأنابيب بلاستيكية، بعد تبيّن أن الوزن الفعلي للحمولة يفوق الوزن المثبت في الفاتورة الرسمية المرفقة، ما يُعد مخالفة صريحة للإجراءات الجمركية".