اعتقال 12 متهماً بجرائم جنائية في ثلاث محافظات

شفق نيوز/ أعلنت مديرية شرطة أربيل، يوم الأربعاء، عن إلقاء القبض على متهمين اثنين سرقا أربعة منازل في ليلة واحدة داخل المحافظة، فيما ألقت شرطة بابل القبض على ثمانية مطلوبين للقضاء، كما أحطبت القوات الأمنية في النجف محاولة فرار مطلوب بجريمة قتل إلى خارج العراق.

وقالت المديرية في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، إن "عناصر مديرية شرطة أربيل تمكنت من إلقاء القبض على متهمين اثنين هما (س. ش. ك) و(د. د. ح)، بتهمة ارتكاب جرائم سرقة".

وبينت أن "المتهمين نفّذا خلال ليلة واحدة أربع عمليات سرقة لأربعة منازل مختلفة، حيث بلغت قيمة المسروقات مجتمعةً 25 مثقالاً من الذهب، وأكثر من 3500 دولار، بالإضافة إلى هاتفين محمولين وجهاز آيباد، كما قام أحدهما بتهديد صاحب أحد المنازل بالسلاح أثناء عملية السرقة".

ولفتت إلى أنه "بعد توثيق الأدلة، واستناداً إلى قرار القاضي المختص، تمكنت القوات الأمنية من اعتقال المتهمين، وضُبط بحوزتهما سلاح غير مرخص".

في حين أعلنت مديرية شرطة محافظة بابل، القبض على ثمانية مطلوبين للقضاء في مناطق متفرقة من المحافظة، ومتهمٍ يمتهن تجارة المواد المخدرة، حاول العبور من سيطرة أمنية.

وقال إعلام المديرية، في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، إن "مفارز مديريات أقسام قيادة شرطة بابل الميدانية، بالاشتراك مع الأجهزة الأمنية الأخرى، نفذت سلسلة عمليات أمنية مكثفة شملت مختلف المناطق والسيطرات الرئيسية في المحافظة".

وأكد أن "العمليات الأمنية أسفرت عن إلقاء القبض على ثمانية مطلوبين وفق مواد قانونية مختلفة، وتوقيف أجنبي لمخالفته شروط الإقامة، وحجز دراجة نارية مخالفة".

وأوضح أن "هذه العمليات في إطار الجهود المتواصلة التي تبذلها قيادة شرطة بابل، بإشراف مباشر من قائد الشرطة، اللواء علي كامل الحسناوي، لتعزيز الأمن وترسيخ الاستقرار في عموم المحافظة".

وبين أن "مفارز سيطرة الشهيد العقيد خليل شلال، التابعة لقيادة شرطة محافظة بابل، من إلقاء القبض على متهمٍ يمتهن تجارة المواد المخدرة، وينحدر من محافظة مجاورة، وذلك استنادًا إلى مذكرة قبض صادرة وفقاً لأحكام المادة 28 من قانون المخدرات والمؤثرات العقلية".

وبينت قيادة الشرطة، أن "عملية إلى القبض تمت أثناء محاولة المتهم اجتياز السيطرة الأمنية الواقعة في الجزء الشمالي من المحافظة، وبعد التدقيق في بياناته، تبين أنه مطلوب للقضاء بتجارة المواد المخدرة، حيث تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقه وإحالته إلى الجهات المختصة".

إلى ذلك، تمكنت مكافحة إجرام النجف، من إلقاء القبض على مطلوب بجريمة قتل قبل هروبه خارج العراق

وقال إعلام قيادة شرطة محافظة النجف، في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، إن "مكافحة إجرام النجف، تمكنت من إلقاء القبض على متهم مطلوب للقضاء وفق المادة 405 قتل وذلك قبل محاولته الهروب خارج العراق".

وقال إنه "بعد ورود معلومات عن تواجد المتهم في محافظة ذي قار وجه قائد شرطة محافظة النجف اللواء محمد جابر ذياب بتشكيل فريق عمل برئاسة مدير مكافحة إجرام النجف، وبمشاركة ضباط ومنتسبي شعبة مكافحة الوفاء وبعد عمليات تحري وجمع معلومات دقيقة تم التنسيق مع شرطة ذي قار لتنفيذ عملية القبض على المطلوب بنجاح".