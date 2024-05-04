اعتقال 110 أجانب وضبط اسلحة.. الداخلية تعلن حصيلة مداهمة حي البساتين في بغداد

شفق نيوز/ أعلنت وزارة الداخلية العراقية، يوم السبت، حصيلة الحملة الأمنية التي قادها الوزير عبد الأمير الشمري في حي البساتين شمالي العاصمة بغداد.

وقال المتحدث باسم الداخلية العميد مقداد ميري، في بيان ورد إلى وكالة شفق نيوز، إن قطعات وتشكيلات الفرقة الخامسة والقطعات الأمنية والاستخبارية الملحقة واللواء الاول قيادة فرقة الرد السريع شرعت بواجب تفتيش ضمن قاطع قيادة عمليات بغداد الرصافة، في مناطق سبع قصور ومنطقة حي البساتين ببغداد، لتعزيز الأمن والإستقرار والبحث عن المطلوبين والأسلحة غير المرخصة.

وبين، أن نتائج العملية كانت إلقاء القبض على عمالة اجنبية عدد 110، والقبض على تسعة متهمين وفق مواد قانونية، ضمنهم أربعة متهمين بالمخدرات، و10 مخالفين، وضبط 80 غراما من مادة الكريستال وأدوات تستخدم للتعاطي.

وأوضح أن العملية أسفرت أيضا، عن ضبط أسلحة مختلفة عدد 23، و23 مخزن بندقية وثلاث رمانات يدوية وثلاث أدوات جارحة، وعجلة تاهو و8 دراجات نارية، وغلق معمل حلويات مخالف للشروط الصحية".

كما أسفرت العملية، وفق المتحدث، عن إلقاء القبض على ثلاثة مطلوبين في منطقة الرشاد وفق احكام المادة 1 /4 ارهاب بعد مداهمة دارهم وبحوزتهم ثلاث اسلحة مختلفة ورمانتين يدويتين وعتاد رشاشة BKC 350 إطلاقة، في حين تم ضبط دار تستخدم للترويج وتوزيع المواد المخدرة، مشيرا الى إحالة الملقى القبض عليهم والمضبوطات اصولياً.

وليل أمس، أفاد مصدر أمني مطّلع، بأن وزير الداخلية عبد الأمير الشمري، أشرف على "حملة أمنية" بحي البساتين شمالي بغداد، وذلك على غرار عملية البتاوين وسط العاصمة.