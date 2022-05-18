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اعتقال 11 شخصاً داخل مقهى "للقمار" في بغداد

Category: أمـن

Date: 2022-05-18T19:25:26+0000
اعتقال 11 شخصاً داخل مقهى "للقمار" في بغداد

شفق نيوز/ افاد مصدر أمني، يوم الأربعاء، باعتقال عدد من الأشخاص وهم يمارسون لعبة "القمار" داخل احدى "الكوفي شوبات" في بغداد.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، إن "معلومات استخبارية دقيقة أفادت بوجود كوفي شوب ضمن منطقة بغداد الجديدة تمارس بداخله لعبة القمار وعلى اثر ذلك تمت مداهمة الكوفي من قبل قوة أمنية".

ولفت الى ان "القوة اعتقلت 11 شخصاً يمارسون لعبة القمار مع وجود مشروبات كحولية يتناولونها داخل الكوفي اثناء اللعب".

واشار المصدر الى "ضبط ورق الكونكان للعب القمار ومبلغ مالي على طاولة اللعب قدره 165 الف دينار عراقي".

كما لفت الى "ضبط منشورات ورقية (A4) عدد 3 تابعة الى الحركات المولوية المنحرفة التي تدعو الى معادية المرجعية"، مؤكداً "تسليم الجميع مع المضبوطات الى احد المراكز الامنية كاجراء اصولي".

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