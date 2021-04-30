اعتقال 11 ارهابيا كانوا يحاولون استهداف القوات الامنية والمدنيين في ديالى

شفق نيوز/ أعلنت وكالة الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية في وزارة الداخلية يوم الجمعة القاء القبض على مجموعة من الارهابيين كانوا يرومون استهداف القوات الامنية والمدنيين في محافظة ديالى.

وقالت الوكالة في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، إن مفارزها وبعملية استخبارية دقيقة تمكنت من القبض على ١١ إرهابياً في نواحي "ابو صيدا وبني سعد والعبارة" في محافظة ديالى،حيث تم ضبط منشورات تمجد "حزب البعث المقبور" داخل بساتين تلك المناطق.

وأردف البيان أنه تبين انهم كانوا يحاولون استهداف الأجهزة الامنية والمواطنين الأبرياء بالعبوات الناسفة والقنص وقد تم تدوين اقوالهما بالاعتراف، وقرر قاضي التحقيق اتخاذ الاجراءات القانونية بحقهم.