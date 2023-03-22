القوات العراقية تعتقل 21 إرهابياً بينهم انتحاريان في ثلاث محافظات

شفق نيوز/ أفادت وكالة الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية في وزارة الداخلية، يوم الأربعاء، بإلقاء القبض على 10 إرهابيين من الخلايا النائمة لتنظيم داعش عملوا ضمن ما يُسمى كتيبة الانتحاريين ونصب السيطرات الوهمية في محافظة كركوك قبل عمليات التحرير التي قادتها القوات العراقية.

وقالت الوكالة في بيان اليوم، إنها تمكنت تمكنت من إلقاء القبض على عشرة إرهابيين مطلوبين وفق أحكام المادة (4/ارهاب)، عمل اثنان منهم بما يسمى كتيبة الانتحاريين وهما ضمن الخلايا النائمة وارتدا الأحزمة الناسفة ، فيما عمل ما تبقى من الملقى القبض عليهم في نصب السيطرات الوهمية وزرع العبوات الناسفة لاستهداف القوات الامنية و المواطنين، موضحة أن عمليات القاء القبض تمت وفق معلومات استخباراتية ومذكرات قبض اصولية .

ووفقا للبيان، فقد تم تدوين اقوالهم ابتدائيا وقضائيا بالاعتراف واتخذت بحقهم الاجراءات القانونية.

من جهته أعلن جهاز الأمن الوطني، إلقاء القبض على (11) إرهابياً صادرة بحقهم مذكرات قبض قضائية وفق المادة (4 إرهاب)

وأوضح الجهاز في بيان اليوم، أن عمليات القبض جرت في محافظات (كركوك، ونينوى، والأنبار) وذلك بعد نصب كمائن محكمة لهم، حيث جرى تدوين أقوالهم أصولياً وإحالتهم إلى الجهات المختصة لاتخاذ الإجراءات اللازمة بحقهم.