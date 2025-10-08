اعتقال 10 ارهابيين بينهم امرأتان وتفكيك عصابين بمناطق مختلفة من العراق

شفق نيوز- بغداد

أعلنت جهات أمنية رسمية، يوم الأربعاء، القاء القبض على عدد من الارهابيين بينهم امرأتان، و تفكيك عصابتين في عمليات امنية جرت بمناطق متفرقة في مناطق ومدن مختلفة من البلاد.

وذكرت مديرية الاستخبارات العسكرية في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، إنه "بعمليات نوعية متفرقة ووفق معلومات استخبارية مؤكدة و بكمائن محكمة تمكن قسم الاستخبارات والأمن في فرقة المشاة السادسة عشر وبالتعاون مع الوكالات الأمنية الاخرى في قاطع المسؤولية، تم إلقاء القبض على 10 إرهابيين من ضمنهم امرأتان والصادرة بحقهم مذكرات قبض وفق أحكام المادة (1/4 إرهاب)".

وأضافت أنه "تم تسليم المطلوبين الى جهات الطلب اصولياً حسب السياقات المعمول بها".

إلى ذلك، ذكرت قيادة عمليات بغداد، في بيان آخر، أن مفارزها "تمكنت من إلقاء القبض على عدد من المتهمين وفق مواد قانونية مختلفة، بينهم عصابة تمارس جرائم السرقة مكونة من شخصين، واخرى تمارس النصب والاحتيال، والابتزاز اضافة الى اجانب مخالفين ، وأطراف مشاجرات مسلحة".

وأشار البيان الى "ضبط اسلحة واعتدة غير مرخصة وذلك ضمن مناطق (الشعلة، ابو منيصير، ابودشير، الاستكشافات، الكمالية، البلديات، جسر ديالى، القصر الاوسط-المعامرة/المحمودية) بجانبي الكرخ والرصافة".

وأكدت أنه "تم تسليم المتهمين الى الجهات المختصة لإكمال الإجراءات القانونية بحقهم".