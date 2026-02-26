اعتقال يزن مشعان الجبوري بتهمة انتحال صفة والاستيلاء على 41 مليار دينار

شفق نيوز– بغداد

أعلن السياسي العراقي مشعان الجبوري، فجر يوم الخميس، إلقاء القبض على نجله يزن مشعان الجبوري من قبل قوة أمنية خاصة داهمت منزله، واقتادته إلى جهة لم يتم الإفصاح عنها.

وأشار الجبوري، في تغريدة على منصة "إكس"، إلى أن العملية نُفذت استناداً إلى مذكرة اعتقال صادرة عن قاضي محكمة تحقيق الكرخ.

إلى ذلك أظهرت وثيقة رسمية صادرة عن مجلس القضاء الأعلى/ رئاسة محكمة استئناف بغداد الكرخ/ محكمة جنايات مكافحة الفساد المركزية، بتاريخ 25/2/2026، صدور أمر قبض وتفتيش بحق يزن مشعان راكان ضامن الجبوري.

وبحسب الوثيقة، فإن نوع التهمة المسندة إليه هو "انتحال وظيفة من الوظائف المدنية" والدخول في أعمال الوظيفة العامة "دون إذن أو صفة تخوله بذلك لتحقيق منافع مادية"، وأخذ مبلغ مالي مقداره 41 مليار دينار، وذلك وفق أحكام القرار 160 لسنة 1983 المعدل.

ونص الأمر على إحضاره موقوفاً لاتخاذ الإجراءات القانونية بحقه، كونه متهماً في الشكوى المقامة أمام قاضي تحقيق جنايات مكافحة الفساد المركزية.