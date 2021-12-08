اعتقال ومقتل اربعة "ارهابيين" في بغداد والانبار

شفق نيوز/ اعلنت وكالة وزارة الداخلية لشؤون الشرطة، يوم الاربعاء، القبض على متهمين بـ"الارهاب" في العاصمة بغداد، فيما تمكن طيران الجيش من قتل ارهابيين اثنين في الانبار.

وقالت وكالة الوزارة في بيان ورد إلى شفق نيوز، إن مفارز سيطرة الانتصار التابعة الى مديرية شؤون السيطرات والطرق الخارجية في قيادة شرطة بغداد القت القبض على متهمين اثنين وفق احكام المادة الرابعة من قانون مكافحة الارهاب حاولا النفاذ من السيطرة، مبينة أنه تم التأكد من اسميهما ضمن حاسبة المطلوبين وتبين أنهما مطلوبان وفق قضايا تتعلق بالارهاب.

وبحسب البيان، فقد تم تسليمهما الى جهة الطلب لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة اصوليا وفق القانون

على الصعيد، تمكن طيران الجيش من قتل أثنين من عصابات "داعش" الإرهابية، وذلك أثناء تنفيذ واجب استطلاع مسلح وبحث وتفتيش ضمن قيادة عمليات الانبار منطقة الكسار، بحسب بيان صدر عن الدفاع العراقية.