سیاسة

rss

كوردســتانيات

أمـن

مجتـمع

اقتصـاد

عربي ودولي

القسم الفيلي

ريـاضة

منوعـات

فيديو

تقارير وتحليلات

مقـالات

كل الاخبار

اعتقال ومقتل اربعة "ارهابيين" في بغداد والانبار

Category: أمـن

Date: 2021-12-08T10:50:27+0000
اعتقال ومقتل اربعة "ارهابيين" في بغداد والانبار

شفق نيوز/ اعلنت وكالة وزارة الداخلية لشؤون الشرطة، يوم الاربعاء، القبض على متهمين بـ"الارهاب" في العاصمة بغداد، فيما تمكن طيران الجيش من قتل ارهابيين اثنين في الانبار.

وقالت وكالة الوزارة في بيان ورد إلى شفق نيوز، إن مفارز سيطرة الانتصار التابعة الى مديرية شؤون السيطرات والطرق الخارجية في قيادة شرطة بغداد القت القبض على متهمين اثنين وفق احكام المادة الرابعة من قانون مكافحة الارهاب حاولا النفاذ من السيطرة، مبينة أنه تم التأكد من اسميهما ضمن حاسبة المطلوبين وتبين أنهما مطلوبان وفق قضايا تتعلق بالارهاب.

وبحسب البيان، فقد تم تسليمهما الى جهة الطلب لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة اصوليا وفق القانون

على الصعيد، تمكن طيران الجيش من قتل أثنين من عصابات "داعش" الإرهابية، وذلك أثناء تنفيذ واجب استطلاع مسلح وبحث وتفتيش ضمن قيادة عمليات الانبار منطقة الكسار، بحسب بيان صدر عن الدفاع العراقية.

related

شرطة الانبار تطيح بـ"تاجري" مخدرات ومعركة "عائلية" في الراشدية

Date: 2021-01-22 12:27:08
شرطة الانبار تطيح بـ"تاجري" مخدرات ومعركة "عائلية" في الراشدية

تحذير من تنامي خطر داعش بين ثلاث محافظات بينها بغداد

Date: 2020-11-28 07:13:57
تحذير من تنامي خطر داعش بين ثلاث محافظات بينها بغداد

الأنبار.. اعتقال شخصين قادمين من بغداد بعد محاولتهما خطف طالبة لـ"اغتصابها"

Date: 2021-11-19 05:32:57
الأنبار.. اعتقال شخصين قادمين من بغداد بعد محاولتهما خطف طالبة لـ"اغتصابها"

العراق.. القبض على 10 إرهابيين في بغداد والأنبار وديالى

Date: 2021-11-01 10:22:15
العراق.. القبض على 10 إرهابيين في بغداد والأنبار وديالى

في 4 محافظات بينها بغداد.. الإطاحة بـ"إرهابيين" اثنين وضبط متفجرات

Date: 2021-06-28 19:33:26
في 4 محافظات بينها بغداد.. الإطاحة بـ"إرهابيين" اثنين وضبط متفجرات

القبض على 73 مطلوباً وضبط أسلحة ومخدرات في أربع محافظات

Date: 2021-05-08 10:14:34
القبض على 73 مطلوباً وضبط أسلحة ومخدرات في أربع محافظات

في بغداد والبصرة .. إبطال مفعول 3 قنابل وتحرير فتاة اختطفتها عصابة منذ 4 اشهر

Date: 2020-12-06 06:20:28
في بغداد والبصرة .. إبطال مفعول 3 قنابل وتحرير فتاة اختطفتها عصابة منذ 4 اشهر

بينها بغداد.. الإطاحة بـ10 "دواعش" في 4 محافظات

Date: 2021-06-14 17:29:35
بينها بغداد.. الإطاحة بـ10 "دواعش" في 4 محافظات