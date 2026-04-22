اعتقال وكيل بيع غاز و5 أشخاص داخل مقهى في ديالى

شفق نيوز- ديالى

أفاد مصدر أمني في محافظة ديالى، مساء اليوم الأربعاء، بإلقاء القبض على ستة أشخاص أحدهم وكيل بيع غاز الطبخ والآخرين بتهمة ممارسة أمور محظورة داخل مقهى شعبي بالمحافظة.

وذكر المصدر لوكالة شفق نيوز، أن "جهاز الأمن الوطني أغلق مقهى شعبياً في بعقوبة بعد اكتشاف ممارسة الرهانات والريسز (سباق الخيل) والدمبلة والتعامل بالربا، واعتقال خمسة أشخاص من المتورطين داخله، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية بحق المخالفين".

وأضاف، "كما تمكنت مفارز الأمن الوطني في المقدادية من القبض على أحد وكلاء الغاز لقيامه باستغلال المواطنين وبيعه للغاز بأسعار مرتفعة، وتم تسليمه إلى مديرية الأمن الوطني في ديالى ليحال بعدها إلى القضاء لينال جزاءه العادل".