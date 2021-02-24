سیاسة

rss

كوردســتانيات

أمـن

مجتـمع

اقتصـاد

عربي ودولي

القسم الفيلي

ريـاضة

منوعـات

تقارير وتحليلات

مقـالات

كل الاخبار

اعتقال نساء داعشيات وانتحار فتى ومقتل شرطي بثلاث محافظات عراقية (تحديث)

Category: أمـن

Date: 2021-02-24T06:47:07+0000
اعتقال نساء داعشيات وانتحار فتى ومقتل شرطي بثلاث محافظات عراقية (تحديث)

شفق نيوز/ أفاد مصدر أمني مسؤول يوم الأربعاء بإلقاء القبض على ثلاث نساء بتهمة الإنتماء لتنظيم داعش في محافظة كركوك.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، إن القوات الأمنية اعتقلت ثلاث نساء منتميات إلى تنظيم داعش في مركز كركوك، اثناء تسلمهن حوالات مالية بمبالغ كبيرة وإيصالها إلى أُسر التنظيم في المحافظة ومناطق أخرى

ووفقا للمصدر فإن النساء الثلاث يعملن على تزويد التنظيم بمعلومات عن مواقع الأجهزة الأمنية، وفق اعترافاتهن الاولية.

البصرة

وعلى صعيد آخر أقدم فتى يبلغ من العمر 16 عاما على أطلق النار على نفسه بمنطقة الرأس من سلاح نوع مسدس، في مزارع جبل سنام ناحية سفوان غربي محافظة البصرة

وقال مصدر في الشرطة المحلية انه "وفق التحقيقات الأولية فإن الانتحار جاء بسبب معاناة الفتى من قلق نفسي نتيجة ديون متراكمة عليه وعدم تمكنه من تسديدها لخسائر بمحصول الطماطم.

ديالى

واشار مصدر أمني في المحافظة بمقتل شرطي بنيران مجهولين في قرية عرب الشيخ في اطراف ناحية بني سعد في ديالى.

وبين ان القوات الأمنية فتحت تحقيقا في الحادث لمعرفة الجهات التي أطلقت النار على المنتسب الأمني ودوافع عملية الاغتيال.

related

السجن لمدير سابق لمصرف حكومي عراقي اهدر 30 مليون دولار

Date: 2020-05-16 15:27:35
السجن لمدير سابق لمصرف حكومي عراقي اهدر 30 مليون دولار

من بائع كتب لمسؤول عن تخريج أكثر من ألفي مقاتل.. عرض اعترافات الداعشي "الأنصاري"

Date: 2019-10-13 12:16:36
من بائع كتب لمسؤول عن تخريج أكثر من ألفي مقاتل.. عرض اعترافات الداعشي "الأنصاري"

عشرات الجنود البريطانيين ممن شاركوا بالحرب ضد العراق يعانون من "الدماغ"

Date: 2020-08-16 07:06:18
عشرات الجنود البريطانيين ممن شاركوا بالحرب ضد العراق يعانون من "الدماغ"

هل أخطأت أميركا بإطالة الحرب الجوية على داعش؟ تقرير موسع يؤشر جملة نقاط

Date: 2021-02-10 19:47:09
هل أخطأت أميركا بإطالة الحرب الجوية على داعش؟ تقرير موسع يؤشر جملة نقاط

تعرف على المرأة "الاخطر" في تنظيم داعش في العراق

Date: 2019-09-12 07:41:20
تعرف على المرأة "الاخطر" في تنظيم داعش في العراق

الجيش الايراني: أمن هذه المناطق على عاتق العراق وجاهزون لمساعدته

Date: 2019-09-28 12:45:21
الجيش الايراني: أمن هذه المناطق على عاتق العراق وجاهزون لمساعدته

قاسم الاعرجي يتسلم مهامه رسميا من الفياض

Date: 2020-07-14 12:20:11
قاسم الاعرجي يتسلم مهامه رسميا من الفياض

بلدة عراقية تتلقى معلومات استخبارية تحذرُّ من سيناريو مماثل لتفجيريّ بغداد

Date: 2021-01-22 07:14:58
بلدة عراقية تتلقى معلومات استخبارية تحذرُّ من سيناريو مماثل لتفجيريّ بغداد