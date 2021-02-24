اعتقال نساء داعشيات وانتحار فتى ومقتل شرطي بثلاث محافظات عراقية (تحديث)

شفق نيوز/ أفاد مصدر أمني مسؤول يوم الأربعاء بإلقاء القبض على ثلاث نساء بتهمة الإنتماء لتنظيم داعش في محافظة كركوك.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، إن القوات الأمنية اعتقلت ثلاث نساء منتميات إلى تنظيم داعش في مركز كركوك، اثناء تسلمهن حوالات مالية بمبالغ كبيرة وإيصالها إلى أُسر التنظيم في المحافظة ومناطق أخرى

ووفقا للمصدر فإن النساء الثلاث يعملن على تزويد التنظيم بمعلومات عن مواقع الأجهزة الأمنية، وفق اعترافاتهن الاولية.

البصرة

وعلى صعيد آخر أقدم فتى يبلغ من العمر 16 عاما على أطلق النار على نفسه بمنطقة الرأس من سلاح نوع مسدس، في مزارع جبل سنام ناحية سفوان غربي محافظة البصرة

وقال مصدر في الشرطة المحلية انه "وفق التحقيقات الأولية فإن الانتحار جاء بسبب معاناة الفتى من قلق نفسي نتيجة ديون متراكمة عليه وعدم تمكنه من تسديدها لخسائر بمحصول الطماطم.

ديالى

واشار مصدر أمني في المحافظة بمقتل شرطي بنيران مجهولين في قرية عرب الشيخ في اطراف ناحية بني سعد في ديالى.

وبين ان القوات الأمنية فتحت تحقيقا في الحادث لمعرفة الجهات التي أطلقت النار على المنتسب الأمني ودوافع عملية الاغتيال.