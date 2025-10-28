اعتقال نزيل بعد ساعات على هروبه من سجن في بغداد

شفق نيوز- بغداد

أفاد مصدر أمني في بغداد، مساء اليوم الثلاثاء، بإلقاء القبض على سجين استطاع الهرب من سجن شرقي العاصمة، بعد ساعات من تنفيذ عملية الهروب.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، إن "الأجهزة الأمنية تمكنت من إلقاء القبض على سجين استطاع الهروب اليوم من سجن الرشاد شرقي العاصمة بغداد، وتمكن من الوصول إلى محافظة الديوانية".

وبين أنه "تم تعميم أوصاف السجين ما أسهم في القبض عليه في المحافظة المذكورة"، من غير أن يوضح طبيعة القضية الموقوف بسببها السجين.