اعتقال نحو 30 أجنبياً مخالفاً بديالى.. وتوضيح بشأن "هروب موقوف" بكركوك

شفق نيوز- ديالى/ كركوك

أعلنت الأجهزة الأمنية العراقية، يوم الثلاثاء، القبض على أكثر من 29 مخالفاً لشروط الإقامة من مختلف الجنسيات في محافظة ديالى، فيما نفت شرطة كركوك أنباء هروب موقوف من داخل مستشفى آزادي بالمحافظة.

وذكرت قيادة شرطة ديالى في بيان ورد لوكالة شفق نيوز أنه تم "القبض على أكثر من 29 مخالفاً لشروط الإقامة من مختلف الجنسيات خلال حملة أمنية واسعة شملت جميع مناطق المحافظة، لمتابعة ملف العمالة الأجنبية المخالفة".

وأضافت قيادة الشرطة أنه "تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقهم وفق التعليمات الصادرة من وزارة الداخلية، في إطار متابعة هذا الملف المهم وتعزيز سلطة القانون".

ومن ديالى إلى كركوك، حيث نفت قيادة شرطة المحافظة في بيان ورد لوكالة شفق نيوز "خبر هروب موقوف من داخل مستشفى آزادي"، مؤكدة أن "الخبر عار عن الصحة".

وفي وقت سابق من اليوم أفاد مصدر أمني، بهروب موقوف من مستشفى آزادي في محافظة كركوك، قبل أن تتمكن قوة أمنية من إلقاء القبض عليه بعد وقت قصير من فراره.

وأوضح المصدر لوكالة شفق نيوز، أن "الموقوف استغل وجوده داخل المستشفى للعلاج، وقام بالقفز من سياج المستشفى محاولاً الهروب، إلا أن قوة أمنية كانت قريبة من المكان لاحقته وتمكنت من اعتقاله".

وأضاف أن "الموقوف أُعيد إلى الجهات المختصة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقه"، مشيراً إلى "فتح تحقيق لمعرفة ملابسات الحادث وظروف حدوثه".