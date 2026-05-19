اعتقال نجل مسؤول محلي كبير يقود شبكة مخدرات في الناصرية

شفق نيوز- ذي قار

أفاد مصدر أمني في ذي قار جنوبي العراق، اليوم الثلاثاء، باعتقال نجل مسؤول محلي كبير في مدينة الناصرية بتهمة قيادة عصابة لتجارة المخدرات والمؤثرات العقلية داخل مركز المحافظة.

وقال المصدر، لوكالة شفق نيوز، إن الشبكة تتكون من 6 أشخاص، وضُبط بحوزتهم نحو 2 كيلوغرام من مادة الكريستال المخدرة.

وأضاف أن قوة أمنية تمكنت من توقيف جميع أفراد الشبكة، حيث جرى احتجازهم على ذمة التحقيق وفق أحكام المادة 28 من قانون مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية رقم 50 لسنة 2017.