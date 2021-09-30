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اعتقال ناقل "الدواعش" في الأنبار

Category: أمـن

Date: 2021-09-30T17:20:14+0000
اعتقال ناقل "الدواعش" في الأنبار

شفق نيوز / أعلنت خلية الإعلام الأمني، يوم الخميس، إلقاء القبض على إرهابي يقوم بنقل عناصر داعش إلى أوكارهم في القائم ضمن محافظة الأنبار.

وذكرت الخلية في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، أن "مفارز شعبة الاستخبارات العسكرية في الفرقة السابعة احد مفاصل مديرية الاستخبارات العسكرية في وزارة الدفاع وبالتعاون مع لواء المشاة ٣٠ وإثر معلومات دقيقة تمكنت من إلقاء القبض على أحد الارهابيين في قرية العش الشمالي بقضاء القائم بالانبار ".

وأضافت أن "الملقى القبض عليه كان يعمل على نقل عناصر عصابات داعش الارهابي الى ملاذاتهم وأوكارهم التقائهم بالخلايا النائمة، وهو من المطلوبين للقضاء بموجب مذكرة قبض وفق أحكام المادة ٤ إرهاب".

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