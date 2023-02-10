اعتقال موظف موظف حكومي يتاجر بالمخدرات وإصابة شخص بهجوم مسلح جنوبي العراق

شفق نيوز/ افاد مصدر امني بمحافظة ذي قار جنوبي العراق، اليوم الجمعة، ان قوة امنية تمكنت من اعتقال تاجر مخدرات يعمل موظفاً بوزارة التربية.

وذكر المصدر لوكالة شفق نيوز، ان " قوة أمنية تمكنت من القاء القبض تاجر مخدرات بقضاء الشطرة شمالي المحافظة وتم ضبط بحوزته المئات من الحبوب المخدرة نوع (كبتي)"، مشيراً إلى ان "المتهم يعمل موظفا بوزارة التربية / قسم تربية الشطرة، حيث تم توقيفه وفق أحكام المادة 28 مخدرات".

من جانب آخر، فتح مسلحون النار على شخص بطريق (سيد دخيل _ الناصرية) شرقي محافظة ذي قار وأصابوه برصاصات في البطن، ثم لاذوا بالفرار إلى جهة مجهولة، حيث تم نقل المصاب للمشفى التركي لتلقي العلاج اللازم.

فيما سجلت الأجهزة الامنية في المحافظة حادث تصادم في تقاطع منطقة المنصورية بين عجلة لوري ودراجة نارية، حيث أدى الحادث لوفاة سائق الدراجة على الفور.