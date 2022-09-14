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اعتقال موظف متهم باختلاس 7 مليارات دينار هرب من محكمة تكريت إلى كركوك

Category: أمـن

Date: 2022-09-14T12:48:49+0000
اعتقال موظف متهم باختلاس 7 مليارات دينار هرب من محكمة تكريت إلى كركوك

شفق نيوز/ أفاد مصدر امني في صلاح الدين، اليوم الأربعاء، باعتقال موظف متهم باختلاس 7 مليارات دينار بعد هروبه أمس من محكمة تكريت باتجاه كركوك.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز ان "قوات الامن والتحريات الاستخبارية تمكنت من القاء القبض على موظف في قسم التخطيط في ديوان محافظة صلاح الدين بعد هروبه من محكمة تكريت أمس قبل مثوله امام القضاء بتهمة اختلاس 7 مليارات دينار".

وأضاف المصدر ان "قوات الامن والملاحقة الاستخبارية وبالتنسيق مع الأجهزة الأمنية في كركوك اعتقلت المتهم الهارب في ناحية الزاب وتم اقتياده الى تكريت لاستكمال الإجراءات التحقيقية والقضائية اللازمة"، لافتا الى "تشكيل لجنة تحقيقية في تكريت لكشف ملابسات هروب المتهم المدان من محكمة تكريت والجهات المتواطئة بتهريبه، إن ثبت ذلك".

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